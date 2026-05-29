Derby dei Campioni al Maradona | Nazionale Cantanti e Nazionale Palestinese in campo per la solidarietà
Al Maradona di Napoli si è disputato il Derby dei Campioni tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Palestinese. La partita è servita a raccogliere fondi destinati a progetti sanitari e umanitari. La gara si è svolta nel rispetto delle norme vigenti e ha visto la partecipazione di numerosi atleti e artisti. La manifestazione ha avuto un carattere solidale, con l’obiettivo di sostenere iniziative di assistenza e sviluppo in aree bisognose.
Al Maradona di Napoli il Derby dei Campioni: Nazionale Cantanti contro Nazionale Palestinese per raccogliere fondi destinati a progetti sanitari e umanitari. Napoli si appresta a vivere una serata all’insegna dello sport e della solidarietà. Venerdì 29 maggio lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il“Derby dei Campioni”, l’evento benefico che vedrà affrontarsi laNazionale Cantantie laNazionale Palestinese, simbolo di resilienza e dialogo attraverso il calcio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di utilizzare il linguaggio universale dello sport per favorire inclusione, partecipazione e vicinanza alle popolazioni che vivono situazioni di particolare difficoltà. 🔗 Leggi su 2anews.it
Il Derby dei Campioni al Maradona: sport, musica e solidarietà a Napoli
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