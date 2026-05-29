Derby dei Campioni al Maradona | Nazionale Cantanti e Nazionale Palestinese in campo per la solidarietà

Notizia in breve

Al Maradona di Napoli si è disputato il Derby dei Campioni tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Palestinese. La partita è servita a raccogliere fondi destinati a progetti sanitari e umanitari. La gara si è svolta nel rispetto delle norme vigenti e ha visto la partecipazione di numerosi atleti e artisti. La manifestazione ha avuto un carattere solidale, con l’obiettivo di sostenere iniziative di assistenza e sviluppo in aree bisognose.