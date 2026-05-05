Andrea Sempio, coinvolto nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, ha deciso di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri durante l'interrogatorio programmato per mercoledì 6 maggio. L'indagato ha dichiarato che le indagini non sono ancora concluse e che il quadro probatorio non è completo. Inoltre, si sottoporrà a una consulenza personologica per approfondire alcuni aspetti del caso.

Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere all’interrogatorio previsto per la giornata di mercoledì 6 maggio: l’attuale indagato per il delitto di Garlasco non risponderà dunque alle domande dei pm di Pavia. La decisione, che era nell’aria, è stata ufficializzata in una nota dagli avvocati di Sempio, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, i quali hanno motivato la scelta spiegando che le indagini “non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo”. I legali, inoltre, non escludono di poter richiedere l’interrogatorio una volta che le indagini saranno chiuse. Taccia...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio non risponderà alle domande dei pm di Pavia: “Le indagini non sono chiuse e il quadro probatorio non è completo, si sottoporrà a una consulenza personologica”

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e gli indizi che lo accusano - Storie italiane 01/12/2027

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