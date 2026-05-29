Il 29 maggio è iniziato su Rai3 il nuovo programma condotto da Flavio Insinna, intitolato “Decenni”. La trasmissione si svolge in quattro puntate ogni venerdì e ripercorre 70 anni di storia italiana attraverso immagini e ricordi televisivi. In ogni puntata, Insinna e un’intelligenza artificiale analizzano i principali eventi e cambiamenti culturali avvenuti nel paese dal 1950 a oggi.

Parte dal 29 maggio su Rai3 il nuovo programma di seconda serata condotto da Flavio Insinna. Quattro appuntamenti, ogni venerdì, per raccontare l’Italia attraverso lo schermo della Rai, dagli anni ’50 fino ad oggi. Al fianco del conduttore c’è Arti, un’intelligenza artificiale progettata per analizzare e rielaborare in tempo reale dati e materiali d’archivio. Insieme accompagnano lo spettatore in un percorso che intreccia cronaca, costume e grandi programmi televisivi. Cosa propone il format Ogni puntata segue un filo cronologico e mette a confronto gli eventi che hanno segnato il Paese con i programmi che li hanno raccontati. Dai varietà che hanno fatto ascolti record, alle telecronache sportive entrate nella memoria, fino ai format di culto che hanno definito intere generazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Decenni”, Rai3: Insinna e un’IA ripercorrono 70 anni di televisione e storia italiana

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