È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e attrice protagonista della televisione italiana tra gli anni Settanta e Novanta. Nel corso della sua carriera ha condotto numerosi programmi televisivi e partecipato a diverse produzioni, diventando uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo nazionale. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari.

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, una delle protagoniste più amate della televisione italiana tra gli anni Settanta e Novanta. L’attrice, conduttrice, autrice e paroliera combatteva da mesi contro un tumore al pancreas, malattia che aveva scelto di raccontare pubblicamente negli ultimi tempi, condividendo con il pubblico la sua battaglia personale. Con la sua scomparsa se ne va uno dei volti più familiari e riconoscibili del piccolo schermo, capace di attraversare oltre mezzo secolo di spettacolo tra televisione, radio, teatro e musica. Dalla Liguria alla televisione nazionale. Nata a Savona nel 1949, Bonaccorti aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni Settanta, lavorando tra teatro, cinema e prosa televisiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana: aveva 76 anni

