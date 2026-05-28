Flavio Insinna torna in tv dopo i David di Donatello conduce Decenni in compagnia dell'AI

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 maggio in seconda serata su Rai3 arriva Decenni. Il programma condotto da Flavio Insinna, accompagnato da un'intelligenza artificiale, che ripercorre la storia della Rai e degli italiani dagli Anni 50 fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LE CITTÀ DI PIANURA di Francesco Sossai torna al cinema dopo il trionfo ai David di Donatello

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