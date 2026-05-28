Flavio Insinna torna in tv dopo i David di Donatello conduce Decenni in compagnia dell'AI
Dal 29 maggio in seconda serata su Rai3 arriva Decenni. Il programma condotto da Flavio Insinna, accompagnato da un'intelligenza artificiale, che ripercorre la storia della Rai e degli italiani dagli Anni 50 fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LE CITTÀ DI PIANURA di Francesco Sossai torna al cinema dopo il trionfo ai David di Donatello
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Dal domani e per quattro settimane su #Rai3 arriva #Decenni (23.10): #FlavioInsinna e l’IA digitale Arti guidano un viaggio nella memoria #Rai dagli anni ’50 a oggi, tra cronaca, varietà, sport e programmi cult che hanno costruito l’identità del Paese. x.com
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Flavio Insinna SCANDALOSO al 71º David di Donatello reddit
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Volevo dirlo insieme: Flavio Insinna chiama Bianca Balti ma lei non c’è, imbarazzo sul palco dei David di Donatello 2026Momento di imbarazzo ai David di Donatello: Insinna aspetta Bianca Balti sul palco, ma la co-conduttrice è sparita. ilfattoquotidiano.it