Raccolta alimentare educativa | l' iniziativa del Lions Club Perugia Aild Aldo Villani

Il Lions Club Perugia Aild Aldo Villani organizza sabato 14 una “Raccolta alimentare educativa” con il supporto di Aild, l’ordine di Malta-Delegazione Umbria, il Centro commerciale Collestrada e Dally Therapeutic. L’evento coinvolge diverse organizzazioni e si svolgerà presso il centro commerciale, con l’obiettivo di raccogliere alimenti destinati a scopi benefici. La giornata mira a sensibilizzare e coinvolgere la comunità locale in questa iniziativa solidale.

"La scelta di svolgere l’iniziativa all’interno del Centro commerciale Collestrada - si legge in una nota - non è casuale: la struttura, da sempre attenta alle esigenze del territorio, conferma la propria sensibilità nel sostenere progetti dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere della comunità. La sua posizione strategica e la forte affluenza ne fanno un luogo ideale per raggiungere un pubblico ampio e favorire una partecipazione consapevole. L’evento non sarà una raccolta alimentare tradizionale, ma un’iniziativa educativa volta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un’alimentazione sana e sulla prevenzione del diabete. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Culla sospesa: avviata una raccolta di beni essenziali per l'infanzia da parte del Lions ClubL'iniziativa promossa dal Lions Club Forlì Host in collaborazione con Caritas e Forlifarma a sostegno delle famiglie in difficoltà “Il progetto...

