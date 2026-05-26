Terni una serata per sostenere il Mutuo Soccorso | Diamo risposte concrete alle necessità reali delle persone

Notizia in breve

Una serata conviviale si è svolta a Terni per sostenere le attività del Mutuo Soccorso. L’evento aveva lo scopo di offrire risposte concrete alle necessità delle persone e promuovere il supporto alle iniziative dell’organizzazione. Durante la serata, i partecipanti hanno condiviso momenti di convivialità e solidarietà, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la comunità e il Mutuo Soccorso. La manifestazione si è concentrata sul sostegno alle attività di assistenza e aiuto alle persone in difficoltà.