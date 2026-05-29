De Luca l’egemonia inarrestabile | trent’anni di potere a Salerno

Notizia in breve

Un politico ha mantenuto il controllo sulla città di Salerno per oltre trent’anni, resistendo ai cambiamenti dei partiti e consolidando il suo potere. La sua presenza si è rafforzata attraverso strategie di gestione della spesa pubblica e un controllo capillare sul territorio. In questo periodo, ha evitato rotture politiche significative, mantenendo una posizione dominante e influenzando le decisioni amministrative a livello locale.