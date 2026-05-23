Crozza De Luca e i suoi anni da sindaco di Salerno | Vorrei elargire un emozionante amarcord

Da lapresse.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Vincenzo De Luca, impegnato in un trionfale amarcord dei suoi anni da sindaco di Salerno in vista del voto del 24 e 25 maggio. Tra piazze, teatri, lungomari e traffico cittadino, l’ex governatore campano si attribuisce ogni merito per la rinascita della città, spingendosi fino a rivendicare la paternità del suo mare e delle sue bellezze. E mentre ripercorre le proprie imprese, immagina un futuro ancora più ambizioso: una Salerno dominata dal monumentale “Colosso De Luca”, omaggio alla sua leggendaria modestia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Crozza/De Luca e i suoi anni da sindaco di Salerno: “Vorrei elargire un emozionante amarcord”
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