Il club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Allegri come nuovo allenatore. L’accordo era stato raggiunto già a marzo, ma è stato formalizzato nelle ultime settimane. La decisione è stata presa con il coinvolgimento diretto del direttore sportivo, che ha avuto un ruolo centrale nella scelta. La nomina di Allegri rappresenta un passaggio importante nel processo di rinnovamento tecnico della squadra.

? In Sintesi Aurelio De Laurentiis ha deciso: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dietro questa operazione c’è la forte regia del direttore sportivo Giovanni Manna, che consolida così il suo potere decisionale all’interno del club dopo l’era Conte. La trattativa ha vissuto momenti di stallo a causa dei dubbi del presidente, influenzato da sondaggi negativi ricevuti via smartphone, che lo avevano spinto a tenere aperta la pista Vincenzo Italiano. Tuttavia, un accordo economico rivisto mercoledì ha portato alla fumata bianca definitiva giovedì mattina, chiudendo le porte al tecnico del Bologna e sancendo l’inizio del nuovo ciclo tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - De Laurentiis sceglie Allegri: la mano decisiva di Manna. Accordo già pronto da marzo

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