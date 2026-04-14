De Laurentiis non ha dubbi | Conte è una persona seria non mi abbandonerà all’ultimo minuto Se decidesse subito di voler allenare l’Italia però…

Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato che considera il tecnico come una persona seria e affidabile, convinto che non abbandonerà il suo incarico all’ultimo momento. Tuttavia, ha aggiunto che se il tecnico decidesse di accettare un ruolo come allenatore della nazionale, potrebbe cambiare la situazione. La discussione riguarda la possibilità che il tecnico lasci la squadra attuale per assumere l’incarico con la rappresentativa nazionale.

di Angelo Ciarletta Aurelio De Laurentiis ha parlato della possibilità che Antonio Conte vada ad allenare l’Italia. Vediamo che cosa ha detto il presidente del Napoli. In un’intervista ai microfoni di NY Times il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Antonio Conte, accostato alla panchina della nazionale azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI ADL – « Conte prossimo CT dell’Italia? Al momento non abbiamo un presidente della FIGC, quindi nessuno può decidere di nominarlo Commissario Tecnico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Laurentiis non ha dubbi: «Conte è una persona seria, non mi abbandonerà all’ultimo minuto. Se decidesse subito di voler allenare l’Italia però…» Leggi anche: De Laurentiis avverte Conte: “È una persona seria, non mi lascerà mai all’ultimo minuto. Ucciderebbe il suo bambino” Leggi anche: De Laurentiis: "Se Conte vuole andare via, deve decidere subito. Non lascerebbe il Napoli all'ultimo minuto"