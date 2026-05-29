Davide Piganzoli indossa la maglia bianca e viene lasciato libero da Vingegaard. I tifosi italiani apprezzano le sue prestazioni nel Giro d’Italia, nonostante qualche delusione generale. Il corridore 23enne, originario della Valtellina, si sta facendo notare in questa corsa e rappresenta una speranza per il futuro del ciclismo italiano. La sua gara si sta svolgendo senza particolari problemi e la sua presenza tra i giovani promette bene.

Se un po’ di delusione per com’è andato il Giro d’Italia di Giulio Pellizzari resta, sicuramente i tifosi azzurri non possono non essere felici per le prestazioni di Davide Piganzoli in questa Corsa Rosa: verso il futuro il Bel Paese può puntare davvero in alto con il 23enne valtellinese. Futuro sì, ma non solo. Domani infatti ci si gioca qualcosa comunque d’importante: l’obiettivo per Piganzoli nell’ultima tappa dura del Giro, la ventesima, con la doppia scalata a Piancavallo, è sicuramente quello di conquistare la Maglia Bianca di miglior giovane. L’arrivo di oggi ad Alleghe ha ancora premiato l’azzurro che è riuscito a guadagnare più di un minuto su Afonso Eulálio e adesso a dividere il corridore della Visma Lease a Bike dal capitano della Bahrain – Victorious ci sono solo 1’03”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Piganzoli mette la maglia bianca nel mirino. E Vingegaard lo sta lasciando libero…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il salto di qualità di Davide Piganzoli: più che un gregario per Vingegaard, top10 nel mirinoDavide Piganzoli si è posizionato tra i primi dieci al termine di una gara, dopo aver chiuso terzo al Corno alle Scale dietro a Vingegaard e Gall.

Leggi anche: Vingegaard incorona Piganzoli: "Fa un lavoro straordinario, vorrei fargli vincere la maglia bianca"

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026, Davide Piganzoli sugli scudi: Vingegaard è speciale, oggi mi ha detto che se avessi voluto avrei potuto attaccare; Che forza Piganzoli! Davide è ufficialmente l'ultimo uomo in salita di Vingegaard sulla Pila e non solo e... Che ritmo!; Davide Piganzoli, l’ombra preziosa della Maglia Rosa; Davide Piganzoli: Va tutto alla grande. Vingegaard mi ha detto che potevo attaccare con lui.

GIRO D’ITALIA. PIGANZOLI: LA MIA FAMIGLIA E’ UN SUPPORTO SPECIALE, INTANTO PRENDO CONSIGLI DA VINGEGAARDE' uno degli del momento. Davide Piganzoli non è solo il futuro ma anche un presente sempre più vivo del nostro ciclismo. Anche ieri sulla salita di Carì il valtellinese ha letteralmente lanciato Jona ... tuttobiciweb.it

È Ben Tullet migliore di Piganzoli? reddit

Davide Piganzoli: Va tutto alla grande. Vingegaard mi ha detto che potevo attaccare con luiUna buona giornata per Davide Piganzoli. Il corridore ha infatti conquistato la sesta posizione in occasione della sedicesima tappa del Giro d’Italia ... oasport.it