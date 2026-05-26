Vingegaard incorona Piganzoli | Fa un lavoro straordinario vorrei fargli vincere la maglia bianca

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alzi la mano chi lo avrebbe pensato al via di Nessebar, Bulgaria, venerdì 8 maggio: Davide Piganzoli è in corsa per la maglia bianca di miglior giovane del Giro d’Italia, e può vincerla. Il 23enne valtellinese della Visma doveva essere un uomo chiave per Jonas Vingegaard in salita e il suo rendimento sta già andato oltre le più rosee aspettative, visto che spesso è proprio l’ultimo uomo del danese e, una volta terminato il suo lavoro, riesce a rimanere con i rivali del capitano in salita. La classifica lo sta premiando, anche perché il suo grande amico Giulio Pellizzari – condizionato da una non perfetta condizione fisica – è andato in crisi e adesso Piganzoli è ottavo nella generale, ma soprattutto secondo nella maglia bianca dei giovani, a 2’17” da Afonso Eulalio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Vingegaard incorona Piganzoli: "Fa un lavoro straordinario, vorrei fargli vincere la maglia bianca"
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