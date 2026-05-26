Alzi la mano chi lo avrebbe pensato al via di Nessebar, Bulgaria, venerdì 8 maggio: Davide Piganzoli è in corsa per la maglia bianca di miglior giovane del Giro d’Italia, e può vincerla. Il 23enne valtellinese della Visma doveva essere un uomo chiave per Jonas Vingegaard in salita e il suo rendimento sta già andato oltre le più rosee aspettative, visto che spesso è proprio l’ultimo uomo del danese e, una volta terminato il suo lavoro, riesce a rimanere con i rivali del capitano in salita. La classifica lo sta premiando, anche perché il suo grande amico Giulio Pellizzari – condizionato da una non perfetta condizione fisica – è andato in crisi e adesso Piganzoli è ottavo nella generale, ma soprattutto secondo nella maglia bianca dei giovani, a 2’17” da Afonso Eulalio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard incorona Piganzoli: "Fa un lavoro straordinario, vorrei fargli vincere la maglia bianca"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tappa e maglia rosa per Vingegaard, Piganzoli e Pellizzari benissimoJonas Vingegaard ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, arrivando in salita a Pila, e ha mantenuto la leadership in classifica...

Jonas Vingegaard stacca tutti e si prende la maglia rosa a Pila. Reazione di Pellizzari, Piganzoli stupisceJonas Vingegaard ha vinto tre tappe in salita e si è preso la maglia rosa a Pila.

Temi più discussi: VINGEGAARD. OGGI VOLEVAMO CORRERE IN DIFESA, POI... E CHE BRAVO PIGANZOLI!; GIRO D'ITALIA. CORNO ALLE SCALE INCORONA VINGEGAARD; GIRO D'ITALIA. VINGEGAARD FA TRIS E A PILA SI PRENDE LA ROSA: 2° GALL, 3° HINDLEY, 4° PIGANZOLI, 5° PELLIZZARI; Giro 26, tris di Vingegaard sul traguardo alpino di Pila e conquista la maglia rosa. Piganzoli eroico, Gall secondo. Arensman in ritardo.

Classifica Giro d’Italia 2026: vantaggio abissale per Vingegaard, Piganzoli guadagna due posizioniLa terza e ultima settimana del Giro d'Italia 2026 si è aperta con la sedicesima tappa, andata in scena interamente in Svizzera e caratterizzata ... oasport.it

Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard cannibale a Carì. Piganzoli si conferma, Pellizzari alla derivaC'è un solo padrone al Giro d'Italia 2026, è Jonas Vingegaard. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa imponendosi nella ... oasport.it