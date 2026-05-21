Alberto Fontana | Oggi lavoro negli hotel di famiglia basta calcio Il primo stipendio fu un sollievo
Alberto Fontana, ex portiere di calcio, oggi lavora negli hotel di famiglia e ha lasciato il mondo dello sport. Nella sua carriera ha giocato nel settore giovanile di una squadra emiliana, partecipato a derby milanesi, e vestito le maglie di diverse squadre tra cui Bari, Atalanta, Chievo e Palermo. In un’intervista ha parlato del suo primo stipendio, definendolo un sollievo, e ha spiegato di aver scelto di allontanarsi dal calcio per dedicarsi alla gestione alberghiera.
Dal settore giovanile del Cesena ai derby di Milano, passando per Bari, Atalanta, Chievo e Palermo: Alberto Fontana si racconta a Fanpage.it senza filtri tra calcio, famiglia e radici. Un viaggio dentro la carriera del “Nonno volante”, tra aneddoti, emozioni e un calcio che oggi sembra lontanissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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