Al Bano | Le accuse di Romina le vivo con amarezza ho sempre messo la famiglia al primo posto

Al Bano Carrisi ha commentato le affermazioni di Romina Power durante un'intervista a Belve riguardo alla scomparsa della loro figlia Ylenia. L'artista ha dichiarato di vivere con amarezza le accuse rivolte dalla ex moglie, sottolineando di aver sempre messo la famiglia al primo posto. La vicenda riguarda una delle perdite più dolorose della coppia, che ha attirato l'attenzione dei media negli ultimi anni.

Albano Carrisi ritorna sulle parole di Romina Power a Belve in merito alla scomparsa di sua figlia Ylenia. Il cantante, ferito dai commenti della ex moglie, ribadisce che per lui la famiglia è sempre stata al centro di tutto.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ex di Romina Carrisi furioso con la figlia di Al Bano e Romina

Notizie correlate

Al Bano risponde a Romina Power: “Non lo merito, sono stato un gran padre. Ho tentato di salvare la famiglia”Piuttosto arrabbiato e nello stesso tempo commosso pensando alla figlia Ylenia, Al Bano ha replicato alle parole di Romina Power a Belve: "Non me lo...

Loredana Lecciso difende Al Bano: “Ho pianto, è un grande papà. Ha lasciato Romina Power libera di andarsene”Loredana Lecciso è intervenuta a La Vita in Diretta per difendere Al Bano Carrisi dalle dichiarazioni, a suo dire lesive, fatte dalla ex Romina Power...

Temi più discussi: Al Bano, a Domenica In il ricordo di Ylenia e la risposta alle accuse di Romina: Una pugnalata nel cuore; Al Bano, parla la figlia Jasmine dopo le accuse di Romina Power: Non l'ho mai visto così, ha fatto bene a difenderci; Al Bano-Romina, è scontro totale. L'intervento polemico dei figli: Un narcisista che si sente accusato; Ho percepito tutto il dolore, le parole di Jasmine Carrisi dopo l'intervista di papà Al Bano 'contro' Romina Power.

Al Bano contro Romina, la figlia Romina interviene sulle accuse #GFVip x.com

Jasmine Carrisi dalla parte di papà Al Bano: doveva difendersi, erano accuse velate reddit

Al Bano: Le accuse di Romina le vivo con amarezza, ho sempre messo la famiglia al primo postoDa quando Romina Power è stata ospite a Belve e ha rivolto pungenti accuse al suo ex marito Al Bano, in merito alla terribile vicenda della figlia Ylenia, il cantante pugliese non trova pace. Quanto d ... fanpage.it

Ha offeso la memoria di una famiglia, io so quante volte sono andato a cercare Yilenia di notte: Al Bano replica alle accuse di Romina PowerAl Bano risponde alle accuse di Romina Power sulla scomparsa di Ylenia: È un pugno nell'anima, ha offeso la famiglia ... ilfattoquotidiano.it