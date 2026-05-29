Davide Avola presenta Sicilia Swing
Un artista presenta “Sicilia Swing”, un progetto musicale che combina il genere swing con sonorità siciliane. La performance si svolge in una location di Palermo, coinvolgendo musicisti dal vivo e un pubblico presente. La scaletta include brani originali e rivisitazioni di classici, con un’attenzione particolare all’arrangiamento e alla cura dei dettagli. L’evento si svolge in un contesto di musica dal vivo, senza altri interventi o annunci ufficiali.
PALERMO – Lo swing incontra la Sicilia in un progetto musicale elegante, autentico e contemporaneo. Il batterista, cantante e performer siciliano, il nuovo progetto discografico e live che fonde le atmosfere internazionali dello swing jazz con l’identità culturale e musicale della Sicilia. Attraverso sonorità raffinate, ritmi mediterranei e testi in. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie e thread social correlati
Sunny slide swing fest: a Silvi il festival dello swingA Silvi Marina si svolgerà dal 28 maggio al 2 giugno la quinta edizione del Sunny Slide Swing Fest, un festival dedicato allo swing.
Il cuore verde d’Italia batte a ritmo di swing: c’è la seconda edizione dell’Interamna Swing FestivalA un anno dalla prima edizione, torna l’Interamna Swing Festival, promosso dalla scuola di ballo The Swing Club.