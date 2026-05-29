L’attaccante canadese della Juventus ha ricevuto molte critiche per le sue prestazioni recenti, con Sky Sport che analizza il suo futuro. La società valuta una possibile cessione, mentre lui potrebbe anche rimanere in squadra, dove rischia di trovare poco spazio. La situazione è ancora aperta, e il giocatore si trova al centro di un bivio tra trasferimento e permanenza.

di Luca Fioretti L’attaccante delude le aspettative: l’analisi di Sky Sport sul suo futuro in bianconero, sospeso tra una ricca cessione e la panchina fissa. Il reparto offensivo della Juventus si prepara a vivere un’estate di profonde riflessioni. Tra i profili in bilico all’interno dello scacchiere di mister Spalletti spicca il nome di Jonathan David. L’attaccante, sbarcato a Torino a parametro zero ma con un esborso di circa 13 milioni di euro di commissioni, si trova di fronte a un bivio per la sua avventura italiana. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo l’analisi condotta dagli esperti di Sky Sport, la partecipazione del centravanti ai Mondiali rappresenta un fattore determinante per le strategie societarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David Juventus, bianconeri chiarissimi col canadese: se dovesse restare va incontro a questo scenario

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IL RIGORE DI DAVID IN JUVENTUS - LECCE

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