Durante un intervento ai microfoni di Sky Sport, un esperto ha commentato lo stato di forma di un calciatore canadese, sottolineando il suo miglioramento e lasciando aperta la possibilità di una sua cessione o permanenza. Ha anche menzionato le aspettative di un allenatore riguardo alle prestazioni del giocatore, evidenziando la fiducia riposta in lui per il prosieguo della stagione. La discussione si è concentrata sulla crescita del calciatore e sulle possibili decisioni future del club.

di Francesco Spagnolo Guardalà ai microfoni di Sky Sport ha analizzato David confermando l’ottimo stato di forma del canadese proiettandosi sul futuro. Il giornalista Giovanni Guardalà, intervenendo ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il momento di forma di Jonathan David, evidenziando una parabola di crescita che ricorda i suoi esordi in Francia. Nonostante un avvio incerto all’ombra della Mole, l’attaccante sembra finalmente aver imboccato la strada giusta. Secondo l’analisi di Guardalà, il canadese sta iniziando a rispondere sul campo alle critiche dei mesi scorsi: « Poi c’è chi sta dando segnali di miglioramento: Jonathan David ha fatto goal, ha fatto una buona prestazione contro il Bologna.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guardalà e la sua analisi su David: «Sta crescendo. Vedremo se resterà o verrà ceduto. Spalletti dal canadese si aspetta questo»

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