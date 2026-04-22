Lewandowski Juventus il sogno resta vivo | bianconeri avanti sul Milan se non rinnova col Barcellona… Lo scenario per l’estate

Il nome di Lewandowski continua a circolare nel mercato europeo, con la Juventus che mantiene aperta la possibilità di ingaggiarlo. La società bianconera si sta preparando a un possibile colpo estivo, nel caso non venga rinnovato il contratto con il Barcellona. La squadra piemontese ha superato il Milan in una recente sfida di campionato, mantenendo vive le speranze di qualificazione europea. La dirigenza valuta il profilo di un attaccante di grande esperienza e fisicità per rafforzare l’attacco.

di Luca Fioretti Lewandowski Juventus scalda il mercato internazionale: la dirigenza valuta il grande colpo per regalare a Spalletti un centravanti fisico. Robert Lewandowski sta attualmente discutendo il rinnovo con il Barcellona, ma il suo futuro resta ancora in bilico. Qualora non dovesse prolungare il proprio contratto con i catalani, si aprirebbero scenari clamorosi per le squadre italiane. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esperto attaccante rappresenta un’opzione concreta per le formazioni di Serie A. La Juventus sembra decisamente in netto vantaggio rispetto al Milan per assicurarsi le prestazioni del centravanti polacco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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