In mattinata a Daverio, un cittadino ha ripreso con il cellulare due uomini che fuggivano dopo aver commesso un furto. Il video mostra le urla della gente, la corsa attraverso un prato e il superamento di una siepe prima che i sospetti salgano a bordo di un'auto che si allontana a grande velocità. Le immagini sono ora al vaglio delle forze dell'ordine e potrebbero contribuire alle indagini in corso.

Daverio (Varese) – Urla improvvise che squarciano la tranquillità della mattinata, persone che indicano due uomini in fuga gridando “ladri, ladri”, una corsa disperata attraverso un prato e poi una siepe scavalcata di slancio prima di sparire a bordo di un’Audi che sgomma via a tutta velocità. È la scena, quasi da film, che si è consumata giovedì 28 maggio in via XXV Aprile a Daverio, lungo la strada che conduce verso Mornago. Una scena ripresa con il cellulare da un cittadino che in quel momento stava percorrendo la zona in bicicletta e si è fermato. Sentendo le grida provenire dalle abitazioni vicine, l’uomo si è fermato, ha estratto il telefono e ha iniziato a filmare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daverio, ladri in fuga ripresi da un cittadino con lo smartphone: il video possibile svolta nelle indagini

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