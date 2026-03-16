In meno di otto minuti, una banda di ladri ha rubato più di 95.000 euro di moto da cross ed enduro, tra Husqvarna 2T e 4T. Il furto è stato ripreso da un video che mostra i malviventi mentre si impossessano rapidamente di nove veicoli. Le moto sono state portate via da un’area dedicata al deposito, lasciando dietro di sé solo le immagini del colpo.

Due Husqvarna TE 125, due TE 250, una FE350, due FE450 (una delle quali equipaggiata con scarico Akrapovic), una TC85 e una FC450: è il ricco bottino di una banda di ladri in azione nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo 2026 a Keighley, nel West Yorkshire, Regno Unito. A subire il furto, nonché gli ingenti danni alla vetrina dell’esercizio commerciale - forzata e sfondata dai malviventi anche con l’aiuto di un’auto - è Appleyard Motorcycles, noto rivenditore della zona. Il video qui sopra, postato sui propri canali social da Appleyard Motorcycles, mostra chiaramente sette persone incappucciate arrivare di fronte al negozio con una Nissan Juke bianca e un furgone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ladri in fuga con 9 moto da cross ed enduro: il video del colpo

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