Imprenditore scompare nel nulla | possibile svolta nelle indagini

Le ricerche di un imprenditore scomparso da circa due mesi si concentrano nel Vesuviano, principalmente a Terzigno. Le forze dell’ordine stanno utilizzando un piccolo escavatore per cercare tracce o eventuali prove nella zona, mentre le indagini proseguono senza sosta. La scomparsa dell'uomo ha attirato l'attenzione delle autorità, che cercano di fare luce su quanto accaduto.

Si stanno concentrando nel Vesuviano, in particolare a Terzigno, con l'uasilio di un piccolo escavatore, le ricerche di un imprenditore di cui non si hanno notizie da circa due mesi. A indagare sono i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata. Al momento, non si conosce l'identità della persona.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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