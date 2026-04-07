Vertenza call center Enel indetto nuovo sit-in | No a intelligenza artificiale per sostituire lavoratori

Venerdì 10 alle 11 si terrà un sit-in davanti alla Prefettura di Bari, promosso da rappresentanti sindacali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Ugl Tlc, per protestare contro l’uso dell’intelligenza artificiale nei call center di un’azienda energetica. L’evento si inserisce nella vertenza in corso riguardante i lavoratori di queste strutture in Puglia, con richieste di intervento e mantenimento dei posti di lavoro.

La protesta, indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl e Ugl Tlc, si svolgerà venerdì 10 dalle 11 davanti alla Prefettura di Bari. Un nuovo sit-in per chiedere d'intervenire sulla vertenza dei call center Enel in Puglia: la protesta, indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl e Ugl Tlc, si svolgerà venerdì 10 dalle 11 davanti alla Prefettura di Bari. La questione, spiegano i sindacati, riguarda il bando sui servizi di back office, il quale premierebbe “le aziende che scelgono di sostituire i lavoratori umani con l’intelligenza artificiale. Questo approccio non solo mina le basi del lavoro tradizionale, ma rappresenta anche una minaccia per il futuro di migliaia di famiglie pugliesi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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