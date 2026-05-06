Elenchi regionali per il ruolo 2026 possono inserirsi sia vincitori che idonei entro ed oltre il 30% dei concorsi PNRR

Il 6 maggio 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con la partecipazione di Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale ANIEF, è stata discussa la questione degli elenchi regionali per il ruolo nel 2026. È stato riferito che sia i vincitori che gli idonei possono inserirsi negli elenchi anche oltre il 30% dei concorsi PNRR.

Nel question time del 6 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale ANIEF, è stata affrontata la questione relativa agli elenchi regionali per il ruolo. L’attenzione si è concentrata sulle procedure da seguire per la presentazione dell’istanza e sugli aspetti da controllare con maggiore attenzione durante la compilazione. Il requisito fondamentale per l’iscrizione negli elenchi regionali per il ruolo di cui al dm n. 68 del 22 aprile 2026 è aver superato tutte le prove dei concorsi indicati. Non è necessario essere inclusi nella graduatoria del 30%....🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Costituzione degli elenchi regionali degli #idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27, pubblicato il decreto, non ancora stabilite le date per la presentazione delle istanze di inclusione tiny.cc/7kk2101 x.com