' Il Carnevale in un quadro' a Gambettola | ecco i vincitori della terza edizione del concorso di pittura

Sabato 25 aprile 2026, nella “Fabbrica” di Gambettola, si è tenuta la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso nazionale di pittura intitolato “Il Carnevale in quadro”. L’evento è stato organizzato dall’associazione Gambettola Eventi e ha visto la partecipazione di artisti provenienti da diverse regioni. Durante la giornata sono stati assegnati i riconoscimenti ai vincitori, i cui lavori sono stati esposti nella stessa location.

Sabato 25 aprile 2026, nella cornice della “Fabbrica” di Gambettola, si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso nazionale di pittura “Il Carnevale in quadro”, promosso e organizzato dall’associazione Gambettola Eventi.“Un appuntamento ormai atteso - si legge in una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Svelati il logo, il manifesto e i bozzetti dei carri della 140esima edizione del Carnevale di GambettolaAnche in questa 140esima edizione verrà dato grande spazio, sia nelle iniziative preparatorie sia durante le giornate delle sfilate, al tema... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Foiano ha accelerato sul turismo. Un boom di presenze da Usa e Asia; Concerto gratuito di Luca Bassanese a Torre del Lago. Anticipa l'evento un saluto di Marialina Marcucci; Dipendenze, oltre mille persone seguite a Latina: cresce il fenomeno tra i giovani; A Massafra inchieste e controlli, dal voto di scambio alle omesse dichiarazioni: Ora intervenga il prefetto. Tra turismo, maschere e dolciumi: il Carnevale in Italia vale 1,5 miliardi di euroIl Carnevale si conferma l’appuntamento fuori stagione di traino del settore turismo in Italia. Visitatori, dolci tipici e maschere, muovono infatti oltre 1,5 miliardi di euro. A dirlo i dati raccolti ... tg24.sky.it Carnevale, tutto pronto a Samugheo per A MaimoneC'è un filo invisibile che lega passato, presente e futuro, fatto di maschere, riti, colori e suoni tramandati nel tempo. È il filo del carnevale antico sardo, che in A Maimone, anno dopo anno, trova ... ansa.it O Anche No - Un viaggio nell’Italia dell’inclusione Domenica 26 aprile ore 10.15 su #Rai3 e #RaiPlay Paola Severini Melograni incontra lo scenografo Luca Bertozzi, autore di un carro davvero speciale realizzato per il Carnevale di #Viareggio. x.com Saluti dal gruppo "pazzi per il carnevale" di Grumo Appula - facebook.com facebook