Una società produttrice di dolci a Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno, è stata condannata dalla Corte dei conti per un danno erariale di 551 mila euro. La condanna prevede il pagamento di questa somma all’Agenzia delle Entrate. La decisione si basa su una verifica che ha riscontrato irregolarità nella gestione finanziaria della società.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dovrà pagare all’ Agenzia delle Entrate ben 551mila euro la società che produce dolci a Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno, condannata per danno erariale dalla sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei conti. La sentenza riguarda l’indebita compensazione di crediti d’imposta ottenuti tra il 2020 e il 2022 per investimenti nel Mezzogiorno e formazione del personale. Secondo i giudici, in base alle indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura regionale della Corte di conti, la società, nell’arco di quei tre anni, “non ha realizzato alcuna delle finalità per le quali ha ottenuto il beneficio, generando crediti d’imposta risultati in parte non spettanti e inesistenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Danno erariale da 551mila euro, società condannata dalla Corte dei conti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giffoni Festival, la Corte dei conti: «Danno erariale di 478mila euro»La Corte dei conti ha accertato un danno erariale di 478 mila euro legato al Giffoni Festival.

Pista da bob a Cortina, Corte dei Conti indaga per danno erarialeLa Corte dei Conti ha avviato un'indagine riguardante la gestione della pista da bob a Cortina, concentrandosi su presunti danni erariali.

Danno erariale e imposte inevase, faro Gdf sulle finte palestreIngenti reati tributari, indebita percezione di erogazioni pubbliche, danno erariale da mancato versamento di Iva, Ires, Irap e Imu, indebita fruizione di contributi pubblici destinati a enti sportivi ... ilgiornale.it

Giffoni Film Festival, danno erariale e sequestro da 478mila euroUn danno erariale di oltre 478mila euro, in relazione alle edizioni del Giffoni Film Festival che vanno dal 2016 al 2024, viene contestato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di ... rainews.it