Pista da bob a Cortina Corte dei Conti indaga per danno erariale

La Corte dei Conti ha avviato un'indagine riguardante la gestione della pista da bob a Cortina, concentrandosi su presunti danni erariali. L'attenzione è rivolta alla condotta della Fondazione Milano Cortina e su alcune decisioni prese in relazione all'impianto. L'inchiesta mira a chiarire eventuali responsabilità e a verificare l'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate nella gestione della struttura.

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La pista di bob di Cortina d'Ampezzo è finita sotto la lente della procura veneta della Corte dei Conti. I magistrati contabili hanno aperto un'indagine per possibile danno erariale in merito alla costruzione dello Sliding centre. Una decisione arrivata a pochi giorni dalla decisione speculare della Corte lombarda in merito all'Arena Santa Giulia di Milano, che aveva ospitato i match di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali di febbraio 2026., Ad anticipare la notizia i quotidiani veneti del gruppo Nem. La magistratura contabile starebbe anche verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna, avvenuta nei giorni scorsi, dell'impianto a Simico.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pista da bob a Cortina, Corte dei Conti indaga per danno erariale Pista da bob, la Corte dei Conti indaga su costi e danni. La Rassegna di venerdì 8 maggio Notizie correlate La Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di... Veneto, la Corte dei Conti apre un’indagine sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pista da bob, la Corte dei Conti apre un fascicolo: si indaga sui danni alla pista; Pista da bob, si riparte. Intesa trovata tra Simico, Fondazione e Comune; Olimpiadi Milano-Cortina, finita la festa restano i debiti e i cantieri aperti; Pista da bob, la minoranza chiede rassicurazioni sui costi dopo i danni. Il Comune: Saranno attivate tutte le iniziative a tutela dell'interesse pubblico. Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Corte di Conti indaga sulla pista da bob di CortinaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Corte di Conti indaga sulla pista da bob di Cortina ... tg24.sky.it La Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di Cortina D’Ampezzo. Lo rivelano ... msn.com PISTA VIVA PER LEWANDOWSKI Come riportato da “La Stampa”, Comolli avrebbe incontrato Pini Zahavi, procuratore dell’attaccante polacco, per approfondire la situazione legata a un suo approdo in bianconero Sul giocatore restano forti interes - facebook.com facebook 'Runway', nel video Lady Gaga e Doechii trasformano la pista da ballo in passerella x.com