Daniel continua a lottare | una raccolta fondi per sostenere le terapie in Spagna

Notizia in breve

Una raccolta fondi ha permesso di avviare un percorso terapeutico in Spagna per Daniel Sansone. Finora sono state oltre 150 le donazioni ricevute, consentendo di raggiungere il primo obiettivo. La campagna prosegue per sostenere ulteriori trattamenti e terapie specialistiche. La famiglia di Daniel ha avviato la raccolta per coprire le spese mediche e terapeutiche necessarie.