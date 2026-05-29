Daniel continua a lottare | una raccolta fondi per sostenere le terapie in Spagna
Una raccolta fondi ha permesso di avviare un percorso terapeutico in Spagna per Daniel Sansone. Finora sono state oltre 150 le donazioni ricevute, consentendo di raggiungere il primo obiettivo. La campagna prosegue per sostenere ulteriori trattamenti e terapie specialistiche. La famiglia di Daniel ha avviato la raccolta per coprire le spese mediche e terapeutiche necessarie.
Oltre 150 donazioni hanno già permesso di raggiungere un primo importante traguardo: avviare un percorso terapeutico specialistico in Spagna per Daniel Sansone. La raccolta fondi lanciata dalla famiglia del giovane trentino ha superato i 10mila euro, consentendo l'inizio delle cure presso un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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