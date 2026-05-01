Nasce il primo rifugio climatico di Rimini Una raccolta fondi per sostenere costi e attività

A Rimini è stato istituito il primo rifugio climatico cittadino, con una raccolta fondi aperta per coprire i costi di gestione e le attività correlate. La decisione arriva in risposta alle temperature sempre più elevate e alle ondate di calore che rendono necessario trovare spazi freschi per le persone. La struttura mira a offrire un luogo di sollievo durante i mesi più caldi dell’anno.

Come affrontare la stagione estiva? Le temperature sono sempre più elevate e le ondate di calore aumentano il bisogno di cittadine e cittadini di trovare spazi freschi dove trascorrere le giornate. L’associazione quotidianacom, a riguardo, ha ideato un nuovo progetto da realizzare presso la sala.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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