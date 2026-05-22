Kevin Warsh riporterà la Federal Reserve "alle sue origini" e ne ripristinerà "l'indipendenza". Lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, in un'intervista alla Cnbc. Proprio oggi il nuovo presidente della Fed presterà giuramento in una cerimonia alla presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, assumendo la guida della banca centrale. Warsh, nominato da Trump, si è espresso a favore di tagli dei tassi in passato. Subentra così a Jerome Powell, spesso critico con il presidente Usa che è arrivato persino a promuovere un'indagine penale che, secondo l'ormai ex banchiere centrale, era volta invece a esercitare pressioni sulla Fed in merito alle decisioni di politica monetaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa, Warsh nuovo presidente della Fed rompe tradizione e giura alla Casa Bianca

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Kevin Warsh nuovo presidente FED: cosa cambia per tassi e mercati

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