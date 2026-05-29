Un ex sceneggiatore dei Simpson, noto per aver scritto l'episodio in cui si prevedeva la presidenza di Donald Trump, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. Lo sceneggiatore, vincitore di quattro premi Emmy, ha dichiarato di essere un “profeta”. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle sue intenzioni o piattaforme di campagna.

Dan Greaney, lo sceneggiatore quattro volte premio Emmy che scrisse l'episodio dei Simpson «Bart to the Future» in cui, con ben 16 anni di anticipo, pronosticava la presidenza di Donald Trump, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. Il video su Instagram travestito da mago In un video pubblicato su Instagram, Greaney si presenta vestito da mago e, dopo essersi definito «un profeta autoproclamato», elenca quelli che a suo avviso sono i principali problemi della politica americana: «Trump, Vance, i miliardari, i professionisti della politica e i codardi di entrambi i partiti hanno voltato le spalle agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dan Greaney, lo sceneggiatore dei Simpsons si candida nel 2028 alla Casa Bianca: "Sono un profeta"

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Simpsons writer Dan Greaney announces 2028 presidential campaign

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Temi più discussi: Usa, l'autore dei Simpson Dan Greaney si candida alla Casa Bianca; Dan Greaney, autore dei Simpson che previde Trump, annuncia candidatura Casa Bianca; Usa, lo sceneggiatore dei Simpson Dan Greaney si candida alle presidenziali del 2028. Predisse l'elezione di Trump; Ay caramba! Sceneggiatore dei Simpson punta alla Casa Bianca nel 2028.

Dan Greaney, storico sceneggiatore de The Simpsons, entra ufficialmente nella corsa alla Casa Bianca. L’autore americano, diventato celebre per aver scritto oltre vent’anni fa l’episodio che anticipava la presidenza di Donald Trump, ha annunciato la propri x.com

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