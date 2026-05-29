Damiano Carrara ha aperto una nuova pasticceria sulla costa a Marina di Massa. La struttura si trova vicino al mare e include anche un reparto dedicato al gelato artigianale. L’apertura è stata annunciata il 29 maggio 2026, segnando un investimento e una collaborazione con nuovi partner. La pasticceria rappresenta un passo importante per il noto pasticcere, noto anche per le sue apparizioni televisive.

Massa, 29 maggio 2026 – Un nuovo investimento e una nuova partnership per Damiano Carrara. Il pasticcere lucchese, celeberrimo volto tv, sceglie Marina di Massa per la sua nuova pasticceria. Va al mare dunque, per proporre nuove ricette, nuovi dolci che prevederanno tra l’altro anche la presenza del gelato. Insomma, una novità molto estiva. La pasticceria sarà all’interno dell’Hotel Excelsior di Marina di Massa. E’ qui che dal 6 giugno partirà la nuova attività aperta al pubblico. https:www.lanazione.itcronacamigliori-ristoranti-toscana-ao9h1y65 Nel 2021 Damiano Carrara, volto televisivo con Real Time in diversi programmi, ha aperto a Lucca, la sua città, l’Atelier che da allora ha attratto molto pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Damiano Carrara va al mare: la nuova pasticceria è sulla costa. Ci sarà anche il gelato artigianale

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