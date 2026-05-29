L'Atletico Madrid ha reagito alle voci di mercato sul possibile trasferimento di un giocatore argentino al Barcellona con una serie di immagini e offerte che mostrano alcuni calciatori del club catalano in maglia rojiblanca. La squadra spagnola ha pubblicato fotomontaggi di tre nazionali del Barcellona e ha commentato con affermazioni critiche sugli arbitri, alimentando una discussione sui social media. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti.

Tra tutti i modi per darsi battaglia e polemizzare con un club rivale, questo scelto dall’Atletico è il più originale, rivoluzionario e pure appuntito. I madrileni hanno usato l'arma dell'ironia social per rispondere alle insistenti voci che accostano al Barcellona la loro stella Julian Alvarez e che sarebbero soffiate proprio dalla casa madre catalana. Attraverso un post diventato immediatamente virale, l'Atleti ha pubblicato un fotomontaggio di Lamine Yamal con la maglia rojiblanca, accompagnandolo con una finta proposta di mercato: "Abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta di trasferimento: quattro biglietti per il concerto di Bad Bunny, un abbonamento annuale al quotidiano ‘ABC’ e una busta di semi di girasole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'ironia alla rissa social. Caso Alvarez, furia Atletico contro il Barça: "Arbitri a libro paga..."

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