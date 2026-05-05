Furia Simeone con Arteta | rissa tra panchine in Arsenal-Atletico Madrid

Al termine della partita tra Arsenal e Atletico Madrid, tra i due allenatori si è scatenata una discussione che è sfociata in una vera e propria rissa tra le panchine. Le tensioni sono scaturite subito dopo il fischio finale e sono state caratterizzate da confronti verbali accesi che hanno coinvolto entrambi. La scena è durata alcuni istanti prima che i collaboratori e gli ufficiali di gara intervenissero per placare gli animi.

(Adnkronos) – Rissa tra Mikel Arteta e Diego Simeone al termine di Arsenal-Atletico Madrid. Oggi, martedì 5 maggio, i Gunners hanno staccato il biglietto per la finale di Champions League, battendo i Colchoneros 1-0 grazie al gol di Bukayo Saka nella semifinale di ritorno al termine di una partita tattica e molto nervosa. Tanti gli episodi, anche arbitrali, che hanno fatto alzare il livello agonistico della sfida, sfociata in un faccia a faccia piuttosto acceso tra le due panchine. Le proteste dell'Atletico arrivano durante il secondo tempo per un presunto calcio di rigore non fischiato per un intervento di Calafiori su Llorente, con l'arbitro che ha sanzionato la precedente gamba alta di Sorloth su Gabriel.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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