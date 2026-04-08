Alvarez fulmina il Barça | rosso a Cubarsì e Atletico in volo

Durante la partita di Champions League dell’8 aprile, l’Atletico Madrid ha ottenuto un vantaggio importante nei quarti di finale grazie a un gol di Julian Alvarez. Nel corso del match, un episodio chiave ha portato all’espulsione del difensore del Barcellona, Cubarsì, che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica. La squadra madrilena ha così consolidato la sua posizione in vista delle prossime sfide.

L’Atletico Madrid acquisisce un vantaggio decisivo nei quarti di Champions League l’8 aprile, grazie a un colpo magistrale di Julian Alvarez e all’espulsione del difensore Cubarsì. Il match tra i due club spagnoli si accende in un clima di forte tensione arbitrale. La svolta avviene proprio mentre volge al termine la prima frazione di gioco. L’arbitro Kovacs concede un calcio di punizione ai Colchoneros dopo che Cubarsì ha abbattuto Giuliano Simeone, che stava cercando la porta. Inizialmente il direttore di gara decide per una semplice ammonizione nei confronti del giocatore blaugrana. La panchina guidata da Diego Simeone reagisce immediatamente, pretendendo l’estromissione del difensore per aver bloccato un’evidente occasione da rete come ultimo uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alvarez fulmina il Barça: rosso a Cubarsì e Atletico in volo Caos in Barcellona-Atletico, espulso Cubarsì e gol capolavoro di Alvarez. Cos’è successo in Champions(Adnkronos) – Un caso Var potrebbe decidere i quarti di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, oggi mercoledì 8 aprile. Cubarsí RTTF 91: il muro del Barça è qui! Velocità 87 e upgrade dinamico fino a 96 OVRIl Barcellona punta a tornare sul tetto d’Europa e Pau Cubarsí ne è il simbolo difensivo.