Nella 35ª giornata di Serie A viene trasmessa in diretta la cronaca delle partite, con risultati, tabellini e moviole aggiornate in tempo reale. Tra le sfide in programma, l’attenzione si concentra sulla conquista dello scudetto, con l’Inter che si aggiudica il titolo di campione d’Italia. La giornata include anche le partite della 34ª giornata, con sintesi e cronaca live di tutte le gare in programma.

Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Calciomercato Milan: pronto il rinnovo per Bartesaghi con aumento di stipendio. Respinte le sirene dalla Premier League, cosa sta succedendo Mercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Sogliano non ci sta e attacca: «Una squadra forte, una grande società che si lamenta di un arbitraggio che tra un po’ i tifosi la buttavano dentro loro, io penso che la Juve non ha bisogno di questo» Infortunio Deiola, tegola per i rossoblù in Bologna Cagliari: il centrocampista si ferma nel primo tempo.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: l’Inter è campione d’Italia!

PARMA vs INTER DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Notizie correlate

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Inter Cagliari 3-0! Gol di Thuram, Barella e Zielinski

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: in campo Inter Genoa

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 35ª giornata; Genoa - Como (0-2) Serie A 2025; Pisa - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie B, si attendono i primi verdetti importanti: tutto sul 36esimo turno.

Inter-Parma 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Thuram e Mkhitaryan, a San Siro festa ScudettoMarotta prima di Inter-Parma torna sulle ultime news reltive all'inchiesta degli arbitri: Inchiesta Rocchi? Non c'è niente da aggiungere rispetto alla settimana scorsa, è copia-incolla perché siamo t ... fanpage.it

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Pari a Bergamo! Diretta gol live score 35^ giornata (oggi 2 maggio 2026)Risultati Serie A, classifica: nelle tre partite di oggi per la 35^ giornata solo Atalanta e Como hanno ancora qualche interesse di classifica. ilsussidiario.net

Telemolise. . La diretta streaming di Telemolise - facebook.com facebook

#Sinner-Zverev, diretta Madrid Masters 1000: la finale in tempo reale x.com