L'Inter ha accumulato 78 punti e deve ancora disputare cinque partite, mentre il Napoli, con 66 punti, ne ha sei rimaste da giocare. Le combinazioni per la conquista del titolo di campione d’Italia dipendono dai risultati di entrambe le squadre nelle prossime gare. Attualmente, entrambe le formazioni sono coinvolte in una corsa per la posizione più alta in classifica, con l’obiettivo di ottenere il massimo punteggio possibile.

78 punti in classifica quando all ’Inter mancano cinque gare, 66 punti per il Napoli quando ai partenopei di partite da giocare ne mancano sei. Insomma, quei 12 punti di vantaggio dei nerazzurri sulla squadra di Conte rappresentano una fortezza per la conquista del 21° scudetto della loro storia. Per la matematica, però, bisogna considerare anche il Milan al terzo posto con 63 punti con i rossoneri a -15. Quando può arrivare il tricolore. La vittoria dell’Inter sul Cagliari per 3-0 ha mostrato i nerazzurri di Chivu ancora una volta “sul pezzo” e senza il braccino per un traguardo che, scongiuri a parte per gli scaramantici, è oggettivamente sempre più vicino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Serie A, ecco quando l’Inter può diventare campione d’Italia: tutte le combinazioni

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