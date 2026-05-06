Cina la navetta di rifornimento Tianzhou-9 si sgancia dalla stazione spaziale

Oggi alle 16:34 ora di Pechino, il veicolo di trasporto merci Tianzhou-9 si è staccato dalla stazione spaziale cinese, entrando nella fase di volo indipendente. Il lancio e la successiva separazione sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità cinesi. Il veicolo, incaricato di rifornire la stazione spaziale, ha lasciato il complesso modulare senza incidenti. Nessuna altra informazione sullo stato attuale del veicolo è stata rilasciata.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il veicolo per il trasporto merci Tianzhou-9, incaricato di trasportare rifornimenti alla stazione spaziale cinese, si è sganciato dal complesso modulare della stazione alle 16:34 (ora di Pechino) di oggi, ed è passato alla fase di volo indipendente. Lo ha reso noto la China Manned Space Agency (Cmsa). Il veicolo rientrerà nell’atmosfera in modo controllato a tempo debito. Durante il processo, una piccola quantità di detriti sopravvissuti all’ablazione cadrà nelle acque sicure designate, ha precisato la Cmsa. Il Tianzhou-9 è stato lanciato il 15 luglio 2025 dal Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia insulare meridionale di Hainan, e si è poi agganciato alla stazione spaziale orbitante Tiangong.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Pietrarsa si avvicina al centro di Napoli: al via la nuova navetta gratuita dalla Stazione CentraleUn nuovo servizio navetta gratuito collegherà la Stazione Centrale di Napoli con il Museo di Pietrarsa nei weekend: ecco le date e le agevolazioni... Primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale, Mike Fincke rivela: “Il problema di salute riguardava me”La NASA aveva parlato di un problema di salute a bordo della Stazione Spaziale Internazionale senza indicare il nome dell’astronauta della Crew-11... Altri aggiornamenti Si parla di: Geely EVA Cab: la Cina accelera sul futuro con il primo robotaxi nativo. Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 si sgancia dalla stazione spazialePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il veicolo per il trasporto merci Tianzhou-9, incaricato di trasportare rifornimenti alla stazione spaziale ... iltempo.it Tra Ue e Cina 845 miliardi di scambi. La sfida è sull’alta tecnologiaCon il versante atlantico oscurato dai dazi, l’Europa guarda altrove. Ad esempio al Mercosur, sdoganato dalla Commissione dopo uno stallo durato più di 20 anni. Ma soprattutto a est. Anche perché gli ... huffingtonpost.it