Nuovi collegamenti dall' aeroporto alla riviera | anche nel Ravennate arriva il servizio di navetta

A partire dal 24 maggio e fino al 20 settembre, il servizio di navetta tra l'aeroporto e le località della riviera romagnola sarà potenziato. Il servizio, gestito da Shuttle Italy Airport, collega già l'aeroporto con diverse località turistiche della costa e durante l'estate si amplia con nuovi collegamenti. Questa novità riguarda anche il Ravennate, facilitando l'accesso alla zona durante i mesi estivi.

Dal 24 maggio al 20 settembre sarà ancora più semplice raggiungere la riviera romagnola grazie a Shuttle Italy Airport, il servizio già attivo di collegamento tra aeroporto e località turistiche della costa, che per la stagione estiva si amplia con ulteriori collegamenti. Il servizio consente ai.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Dall'aeroporto di Bologna fino al proprio hotel, costo 38 euro: il servizio navetta si allarga al CesenateDall'aeroporto di Bologna a Cesena, Cesenatico e Gatteo: il servizio navetta si allarga a nuove località. Caro trasporti: dopo gli autobus urbani, anche la navetta verso l’aeroporto ora costa di piùDopo gli autobus ‘normali’, anche il servizio navetta da e verso l’aeroporto di Bologna aumenta le proprie tariffe. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aeroporto di Parma, fase di rilancio: nuovi voli e crescita dei passeggeri; Colpo grosso per l'aeroporto di Torino Caselle: nuova base di Wizz Air, ecco tutti i collegamenti; Addio voli carissimi per Roma: la sfida che rivoluziona i viaggi da Torino. Focus sulla Spagna; Gino Lisa, Aeroitalia lancia la rotta Foggia-Bergamo: due voli a settimana a partire da giugno. Nuovi voli – Tep potenzia i collegamenti con l’aeroportoDal 1° aprile confermata la linea 6 ogni 30 minuti e attivate nuove corse notturne in coincidenza con i voli da e per Palermo. Valgono i normali titoli di ... parmapress24.it Estate in volo da Verona: Ryanair lancia nuove rotte dal CatulloNuovi voli da Verona: Ryanair lancia altre rotte dall’aeroporto Catullo. Ryanair decolla dall’aeroporto Catullo di Verona: nuove rotte per Tirana e Trapani nell’estate targata Veneto. Ryanair, la comp ... veronaoggi.it INCOGNITA CARBURANTE - Nuovi voli e collegamenti con l’estero, ma la guerra in Iran e il blocco di Hormuz preoccupano per l’estate anche la Riviera. L'assessora regionale Frisoni: "Effetti inevitabili sull'industria turistica" - facebook.com facebook