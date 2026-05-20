L' auto del corriere truccata per trasportare 5 chili di droga nel doppiofondo

Durante un normale controllo stradale, è stato scoperto un veicolo con un doppiofondo modificato, nascosto all’interno del quale sono stati trovati più di cinque chili di sostanze stupefacenti. L’auto, condotta da un corriere, è stata immediatamente sequestrata. Le forze dell’ordine hanno sottoposto a perquisizione il veicolo e identificato il contenuto nascosto nel compartimento segreto. L’indagine prosegue per stabilire eventuali collegamenti e reti di distribuzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui