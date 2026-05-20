L' auto del corriere truccata per trasportare 5 chili di droga nel doppiofondo
Durante un normale controllo stradale, è stato scoperto un veicolo con un doppiofondo modificato, nascosto all’interno del quale sono stati trovati più di cinque chili di sostanze stupefacenti. L’auto, condotta da un corriere, è stata immediatamente sequestrata. Le forze dell’ordine hanno sottoposto a perquisizione il veicolo e identificato il contenuto nascosto nel compartimento segreto. L’indagine prosegue per stabilire eventuali collegamenti e reti di distribuzione.
Un controllo stradale si è trasformato in un sequestro di oltre 5 chilogrammi di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Santa Marinella, che hanno arrestato un 39enne del posto, già conosciuto dalle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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