L' auto del corriere truccata per trasportare 5 chili di droga nel doppiofondo

Da romatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale controllo stradale, è stato scoperto un veicolo con un doppiofondo modificato, nascosto all’interno del quale sono stati trovati più di cinque chili di sostanze stupefacenti. L’auto, condotta da un corriere, è stata immediatamente sequestrata. Le forze dell’ordine hanno sottoposto a perquisizione il veicolo e identificato il contenuto nascosto nel compartimento segreto. L’indagine prosegue per stabilire eventuali collegamenti e reti di distribuzione.

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Un controllo stradale si è trasformato in un sequestro di oltre 5 chilogrammi di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Santa Marinella, che hanno arrestato un 39enne del posto, già conosciuto dalle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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