Gli Stati Uniti hanno annunciato che da questa mattina inizieranno a guidare le navi in difficoltà fuori dallo Stretto di Hormuz. La mossa viene comunicata da un rappresentante dell'amministrazione, senza ulteriori dettagli su modalità o obiettivi specifici. La decisione segue aumenti di tensione nella regione e preoccupazioni riguardo a possibili interruzioni nelle rotte marittime strategiche. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato da altri governi coinvolti.

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti inizieranno da questa mattina a guidare le navi in??difficoltà fuori dallo Stretto di Hormuz. “Per il bene dell’Iran, del Medio Oriente e degli Stati Uniti, abbiamo assicurato a questi Paesi che guideremo le loro navi fuori da queste acque ristrette in tutta sicurezza”, ha dichiarato domenica in un post sui social media, senza tuttavia specificare quali Paesi avrebbero beneficiato di tale aiuto. Lo stretto è una rotta marittima vitale nel Golfo, percorsa da petroliere, gasifici e navi portacontainer. Di fatto, è rimasto bloccato per settimane dagli attacchi iraniani e dal successivo blocco navale statunitense.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump afferma che gli Stati Uniti inizieranno a guidare le navi fuori dallo Stretto di Hormuz

Xinhua News | Trump says U.S. to begin guiding ships out of Strait of Hormuz Monday morning

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