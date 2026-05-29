Dalla casa allo scouting dei parlamentari battaglia a tutto campo tra Vannacci e Salvini

La Lega ha spostato il ritiro di due giorni, inizialmente programmato per il 19-20 giugno e ora previsto per il 4-5 luglio. La modifica delle date avviene mentre si intensificano le tensioni all’interno del partito, con scontri tra esponenti come Vannacci e Salvini, che coinvolgono anche questioni legate a casa e scouting parlamentari. La discussione tra i membri mira a ricompattare il gruppo in un momento di forte pressione interna.

Cambia la data, non cambiano gli obiettivi. La Lega prova a ricompattarsi. La due giorni di “ritiro” inizialmente fissata per il 19-20 giugno è stata spostata il 4-5 luglio, probabilmente a Treviso. Il forfait dell’ex Doge Luca Zaia per la data iniziale (“per impegni precedenti”) ha portato a una scelta alternativa che consentisse l’incastro delle agende. Tutti convocati, dunque ministri, governatori, parlamentari e dirigenti «mettere a punto proposte e programmi» in vista delle elezioni politiche. C’è da rilanciare il partito sul territorio (e per questo la presenza di Zaia, Mr. 203mila preferenze alle ultime elezioni regionali in Veneto era imprescindibile) e c’è da frenare emorragia di consensi a favore dei futuristi di Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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