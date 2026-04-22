Un'azienda tecnologica statunitense, nota per l'elaborazione di grandi quantità di dati, sostiene di poter influenzare le decisioni politiche attraverso le sue soluzioni. Questa società, con sede nella Silicon Valley, ha recentemente annunciato di aver coinvolto i governi in progetti di analisi e gestione delle informazioni. La sua capacità di mettere a disposizione strumenti avanzati per il settore pubblico ha suscitato attenzione e discussioni nel mondo politico e tecnologico.

Roma, 22 apr – Può un’azienda privata essere in grado di mobilitare la politica? Secondo Palantir, colosso tech statunitense specializzato nell’analisi dei big data, non solo è possibile, ma è la sfida epocale del nostro tempo. Nei giorni scorsi, l’azienda fondata da Peter Thiel nel 2003, ha pubblicato sul proprio account X un elenco di 22 punti che si è subito trasformato in un manifesto pubblico virale con decine di milioni di visualizzazioni. Questo elenco programmatico altro non è che una sintesi tratta dal libro La Repubblica Tecnologica, un saggio scritto dallo stesso CEO di Palantir Technologies Alexander Karp, imprenditore-filosofo con un Ph.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Palantir, dalla Silicon Valley al campo di battaglia

The Dark Side of AI Dominance. Military and battlefield AI

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Palantir mobilita la Silicon Valley: armare gli Usa è dovere morale, stop a culture dannose; La Repubblica tecnologica di Palantir, il manifesto che spinge la Silicon Valley verso la geopolitica; Il manifesto politico di Palantir: La Silicon Valley ha un dovere morale verso gli Usa, il pluralismo ci indebolisce; Il manifesto in 22 punti della Repubblica tecnologica di Palantir.

Il manifesto politico di Palantir: «La Silicon Valley ha un dovere morale verso gli Usa, il pluralismo ci indebolisce»I 22 punti pubblicati su X dalla società creata da Karp e Thiel hanno generato critiche, allarme e paure. È la traduzione in parole di una nuova filosofia dove la tecnologia deve essere al servizio de ... corriere.it

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Il manifesto di Palantir, l'Ia militare al posto della politica. La dottrina Karp in 22 punti. La Silicon Valley aiuti il Pentagono. #ANSA x.com