Salute mentale e AI | come Google sta cambiando l’accesso all’aiuto senza sostituire la cura

Da iodonna.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La salute mentale rappresenta una delle sfide più complesse del nostro tempo e sempre più spesso si ricorre alla tecnologia per affrontarla. Recentemente, alcune aziende del settore digitale stanno sviluppando strumenti di intelligenza artificiale che facilitano l’accesso a servizi di supporto, senza però sostituire le figure professionali. Queste iniziative puntano a offrire un aiuto immediato e diffuso a chi cerca assistenza, integrando le risorse tradizionali con soluzioni innovative.

L a salute mentale è una delle sfide più urgenti del nostro tempo e oggi passa anche dalla tecnologia. Google ha annunciato nuovi strumenti basati su AI per facilitare l’accesso all’aiuto nei momenti di crisi: un primo passo digitale che può fare la differenza, senza sostituire il supporto umano. ADHD e altre neurodivergenze: la nuova consapevolezza su salute mentale e psicofarmaci X Quando chiedere aiuto è il primo passo (anche online). La salute mentale non è più un tema da affrontare in silenzio. Oggi riguarda sempre più persone e sempre più spesso il primo gesto, nei momenti di difficoltà, è cercare una risposta online. Ansia, stress, insonnia, senso di sopraffazione: condizioni diffuse, che non sempre trovano subito uno spazio di ascolto reale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Salute mentale e AI: come Google sta cambiando l’accesso all’aiuto (senza sostituire la cura)

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