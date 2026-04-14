Parità di genere premi fino a 3mila euro della Camera di Commercio per tesi universitarie e imprese

Da livornotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha annunciato la seconda edizione di due premi, uno destinato a imprese locali e l’altro a studenti universitari, con un fondo complessivo di fino a 3.000 euro. Le iniziative mirano a promuovere la parità di genere, offrendo riconoscimenti a chi realizza tesi universitarie o svolge attività imprenditoriali in linea con questo obiettivo. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata comunicata nelle scorse settimane.

Impegno concreto per l'uguaglianza di genere. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno dà il via alla seconda edizione dei due premi dedicati a imprese del territorio e studentesse e studenti universitari. Istituiti per la prima volta nel 2025, si inseriscono nell’importante percorso.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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