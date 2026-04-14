Parità di genere premi fino a 3mila euro della Camera di Commercio per tesi universitarie e imprese

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha annunciato la seconda edizione di due premi, uno destinato a imprese locali e l’altro a studenti universitari, con un fondo complessivo di fino a 3.000 euro. Le iniziative mirano a promuovere la parità di genere, offrendo riconoscimenti a chi realizza tesi universitarie o svolge attività imprenditoriali in linea con questo obiettivo. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata comunicata nelle scorse settimane.

Impegno concreto per l'uguaglianza di genere. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno dà il via alla seconda edizione dei due premi dedicati a imprese del territorio e studentesse e studenti universitari. Istituiti per la prima volta nel 2025, si inseriscono nell’importante percorso.🔗 Leggi su Livornotoday.it Certificazione per la parità di genere alla Camera di CommercioTarantini Time QuotidianoSi è tenuta questa mattina, presso la Sala Monfredi della Cittadella delle Imprese, la cerimonia di consegna della... Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale Argomenti più discussi: Parità di genere: dalla Camera di Commercio premi per imprese e tesi universitarie; Parità di genere, premi per tesi ed imprese; Cciaa Tirreno e Maremma, premi per imprese e tesi dedicati parità di genere; Parità di genere nell’ingegneria, la cerimonia di consegna del Premio Elvira Poli l'8 aprile 2026. La storica nomina di Coyle segna un passo avanti per la parità di genere nelle forze armate australiane in cui sono emerse accuse di molestie e discriminazioni. - facebook.com facebook Parità di genere: la Camera di Commercio lancia la nuova edizione dei premi per imprese e tesi universitarie - x.com