I ministri Bernini e Valditara hanno annunciato un aumento delle borse di studio destinate alle studentesse che scelgono discipline STEM, con particolare attenzione alle aree di intelligenza artificiale e alle sfide del futuro. L’obiettivo è rafforzare il sostegno alle giovani che si dedicano alle materie scientifiche e ingegneristiche, promuovendo un impegno concreto in questo settore.

I ministri Bernini e Valditara aumentano l’impegno concreto per aumentare le borse di studio alle studentesse nelle discipline Stem, cioè le materie scientifiche e ingegneristiche, guardando all’intelligenza artificiale e agli appuntamenti del futuro. L’impegno di Bernini. Il ministero dell’Università e della Ricerca scientifica aumenterà il numero di borse di studio dedicate a studentesse per facilitare la loro iscrizione alle materie Stem. Lo ha annunciato la ministra Anna Maria Bernini intervenendo a “Pulsar”, il festival itinerante delle Stem 2026 organizzato dalla testata Open in collaborazione con Iliad. La Bernini ha spiegato che “le ragazze hanno risultati eccellenti nelle materie scientifiche, ma c’è un problema culturale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Valditara e Bernini l’ impegno concreto per le borse di studio alle studentesse per le discipline scientifiche

Articoli correlati

Bernini al Festival Pulsar: «Aumentate le borse di studio in materie Stem alle studentesse per combattere il divario di genere» – Il videoIl ministero dell’Università e della Ricerca scientifica aumenterà il numero di borse di studio dedicate a studentesse per facilitare la loro...

Leggi anche: Lauree Stem, 30mila euro per le studentesse romagnole: aperte le borse di studio intitolate ad Arianna Marchi

Altri aggiornamenti su Da Valditara e Bernini l' impegno...

Temi più discussi: Camera: Valditara, Bernini e Urso oggi alla seduta del question time; Ministri Valditara e Bernini, garantite la libertà educativa alle famiglie italiane; Sostegno, l’Indire raddoppia; Mamma o prof, costretta a scegliere. Si muove Valditara: Il caso sarà risolto.

Camera: Valditara, Bernini e Urso oggi alla seduta del question timeTra temi rialzo costi energia da Iran e situazione ex Ilva (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - I ministri dell'Istruzione, Giuseppe ... ilsole24ore.com

Sostegno, l’Indire raddoppiaIl decreto firmato da Valditara e Bernini estende al 2026 il termine per la specializzazione dei docenti, ridefinendo i percorsi formativi e i beneficiari. La scuola primaria riceve la maggior parte d ... italiaoggi.it

Valditara loda i docenti all'inaugurazione di Didacta Italia 2026 - facebook.com facebook

Il ministro Valditara: "Card docente, altro che tagli: ampliata la platea ai precari e incrementate le risorse per la formazione" #ANSA x.com