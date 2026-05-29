dal sud massacrato le bombe tornano a terrorizzare beirut

Le esplosioni nel sud del Libano hanno causato timori di un’escalation che avrebbe coinvolto anche Beirut. Per alcune ore, si è temuto che le bombe avessero raggiunto la capitale, dopo le violenze che stanno devastando la regione meridionale. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o vittime. La situazione nel sud libanese rimane instabile, con l’area sotto assedio da attacchi e scontri da giorni.

Libano Mentre negli Stati uniti il governo prosegue il dialogo con Tel Aviv ignorando la popolazione, Israele martella e svuota città e villaggi Libano Mentre negli Stati uniti il governo prosegue il dialogo con Tel Aviv ignorando la popolazione, Israele martella e svuota città e villaggi Per qualche ora, ieri, si è temuto che l’escalation che sta devastando il sud del Libano fosse arrivata a Beirut. Nel primo pomeriggio, l’esercito israeliano ha colpito un appartamento nella zona di Amrussieh, municipalità di Shueifet, nell’area al limite della Dahiyeh, la periferia sud duramente colpita durante questa fase della guerra e quella precedente. L’obiettivo: Ali Husseini, comandante dell’unità missilistica di Hezbollah. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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