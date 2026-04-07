A Beirut e nel sud del Libano, le celebrazioni pasquali si svolgono in un clima segnato dai bombardamenti israeliani. Le chiese locali hanno aperto le porte a profughi di diverse confessioni, offrendo loro un rifugio temporaneo in un momento di crescente tensione e violenza nella regione. La situazione porta le comunità a vivere questa ricorrenza in un’atmosfera di emergenza e resistenza.

Beirut e il sud del Libano affrontano le celebrazioni pasquali tra i bombardamenti israeliani, con chiese che aprono le porte a profughi di ogni fede per resistere all’espulsione dalle proprie terre. Un’esplosione ha scosso i vetri dell’abitazione della famiglia Haddad alle 17.40 di un Venerdì Santo. Raghida Haddad e le sue due figlie si trovavano in casa proprio mentre si preparavano per recarsi alla chiesa di Saint Al Najat, situata a Hadath, nella periferia sud di Beirut. L’attacco era avvenuto poco dopo l’ultimo ordine di evacuazione forzata emesso da Israele per quella specifica area. Nonostante l’allarme, la messa delle 18 è iniziata regolarmente, sebbene tre nuovi colpi abbiano colpito la zona durante la liturgia, resi invisibili da una fitta foschia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beirut: Pasqua tra le bombe, la fede sfida i raid israeliani

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