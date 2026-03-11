Sacerdoti sotto le bombe Parroco Amonot-Beirut | pensiero va ai bambini

I sacerdoti si trovano a vivere momenti difficili mentre le bombe cadono su Beirut, e la preoccupazione principale è per i bambini coinvolti. Un parroco ha riferito della situazione nella comunità e delle difficoltà quotidiane affrontate, sottolineando la sofferenza di chi si trova nel mezzo del conflitto. La testimonianza di coloro che operano sul campo rende evidente la gravità di quanto sta accadendo nella capitale.

La testimonianza dei sacerdoti sotto le bombe. Brucia anche Beirut e la comunità dove vive don Carlo Giorgi, sacerdote italiano nella parrocchia di San Joseph Amonot: "Il mio pensiero va ai bambini che non hanno gli strumenti per capire tutta questa situazione