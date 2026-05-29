Un giovane di 26 anni è deceduto dopo un incidente avvenuto domenica sera in un’area di giostre in provincia di Avellino. L’uomo, originario del Bangladesh, era rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale, dove è deceduto nelle ultime ore. L’incidente si è verificato durante l’uso di una delle attrazioni presenti nella zona. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’evento.

Tempo di lettura: 2 minuti Non ce l’ha fatta Sakil, il giovane operaio di 26 anni originario del Bangladesh rimasto gravemente ferito domenica sera durante un incidente avvenuto nell’area delle giostre di Lioni, in provincia di Avellino. Il ragazzo era ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Moscati di Avellino, dove per quattro giorni ha lottato tra la vita e la morte. Nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo. Accanto a lui, in ospedale, il suocero e un nipote arrivati dalla Liguria per sostenerlo in questi momenti drammatici. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Lioni, ancora sconvolta per quanto accaduto nell’ultimo giorno di permanenza delle attrazioni nel paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal sogno di diventare padre alla tragedia: Sakil muore a 26 anni dopo l’incidente alle giostre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia in campagna: bimbo viene colpito dal trattore guidato dal padre, muore poco dopoUn bambino di quattro anni è morto dopo essere stato investito dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, un piccolo paese nel sud della...

Un bambino di sei anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre: tragedia nel BelluneseUn bambino di sei anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto in un’area industriale nella zona di Sedico, nel...